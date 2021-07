OM : Une surprise signée Longoria en attaque ?

Dans : OM.

Dario Benedetto sur le départ, l’Olympique de Marseille est en quête d’une doublure à Arkadiusz Milik au mercato.

Titulaire contre Saint-Etienne mercredi soir (2-1), Dario Benedetto n’a pas livré une prestation inoubliable. Il faut dire que l’Argentin a peut-être la tête ailleurs. A en croire la presse brésilienne, l’ex-attaquant de Boca Juniors est en négociations avancées avec Sao Paulo, où il pourrait poursuivre sa carrière après deux ans à Marseille. Si ce départ venait à se confirmer, alors Pablo Longoria serait dans l’obligation de recruter une nouvelle doublure à Arkadiusz Milik. Le nom de Giovanni Simeone revient en boucle mais selon Le Phocéen, il n’est pas impossible que Pablo Longoria réussisse à recruter un attaquant dont personne n’a encore entendu parler à Marseille.

« Pour l'instant, l'OM détient avec Arkadiusz Milik l'un des meilleurs spécialistes sur le plan européen. Mais connaissant la fragilité du Polonais, et surtout le planning chargé qui attend les Olympiens, il ne pourra pas tout faire tout seul » note le média avant de poursuivre. « De l'argent, il en faudra pour attirer un buteur performant, et les pistes ne sont pas légion. Depuis plusieurs semaines, la plus chaude est sans conteste celle de Giovanni Simeone (…) Autre piste, celle du polyvalent Rafael Leão du Milan AC, peut-être plus intéressante mais surtout encore plus chère (…) Enfin, un revenant fait son retour sur le tableau des rumeurs à l'OM, puisque la presse espagnole évoquait hier mercredi l'éventualité William José. Des noms assez ronflants et surtout sur le marché, mais il ne serait pas étonnant (et préférable ?) de voir Pablo Longoria nous sortir une surprise de son chapeau » pronostique le média marseillais, qui ne serait pas du tout étonné de voir le président de l’Olympique de Marseille recruter un attaquant dont le nom n’a absolument pas filtré du côté du Vieux Port depuis le début du mercato estival.