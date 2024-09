Officiel ‍: Adrien Rabiot est un joueur de l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Arrivé lundi soir à Marseille, Adrien Rabiot a passé sa visite médicale et s’est engagé dans la foulée avec le club olympien.

L’OM a officialisé la signature du milieu de terrain, deux jours seulement après avoir trouvé un accord financier pour sa venue. Un énorme coup de plus réalisé par le club provençal qui a réussi à bouleverser toute son équipe cet été, et ambitionne désormais de revenir en Ligue des Champions la saison prochaine. Au minimum. Adrien Rabiot est désormais un joueur de l'OM pour les deux prochaines saisons.

« L'Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature d'Adrien Rabiot. Agé de 29 ans, le milieu de terrain s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale », a fait savoir l’OM, qui a bien été obligé de relater son parcours convaincant au PSG au début de sa carrière. « Formé au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot effectue ses débuts professionnels avec son club formateur en août 2012 à l'âge de 17 ans, lancé par un certain Carlo Ancelotti. Le jeune milieu de terrain ne tarde pas à impressionner par sa science tactique, sa qualité technique et son intelligence de jeu qui lui permettent de faire ses classes dans toutes les équipes de jeunes de l'Equipe de France, des U16 jusqu'aux Espoirs. Avec le club francilien, il s'impose comme une référence à son poste en disputant 227 matchs et en glanant 6 titres de Champion de France, 4 Coupes de France, 5 Coupes de la Ligue et 4 Trophées des Champions », a résumé l’OM, qui n’a pas donné les détails financiers ou contractuels de son arrivée.