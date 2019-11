OM : Une surprise ou la sécurité contre l’OL ? Villas-Boas hésite

Dans : OM.

A quelques jours du choc face à l’Olympique Lyonnais, André Villas-Boas a sûrement son onze de départ en tête. A une exception près.

La victoire contre Benfica (3-1) en poche, la troisième consécutive toutes compétitions confondues pour l’Olympique Lyonnais, l’entraîneur Rudi Garcia peut se focaliser sur la préparation de la grande affiche prévu dimanche soir. A priori, le technicien n’aura pas trop à se creuser la tête pour deviner la composition de départ de son homologue de l’Olympique de Marseille. En effet, André Villas-Boas devrait logiquement s’appuyer sur ses hommes en forme.

C’est bien connu, on ne change pas une équipe qui gagne. Du coup, on peut annoncer sans prendre trop de risques que devant le gardien Steve Mandanda, la défense sera composée de Bouna Sarr, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi, Hiroki Sakai étant suspendu. Un cran plus haut, Boubacar Kamara a probablement convaincu son coach au poste de sentinelle. Tout comme les relayeurs Morgan Sanson et Valentin Rongier, félicités après le succès contre Lille (2-1) samedi. Enfin, Dimitri Payet sur l’aile gauche et l’attaquant Dario Benedetto semblent intouchables.

Villas-Boas a le choix

Il ne reste plus qu’à choisir l’ailier droit, soit le seul doute du Portugais selon Le Phocéen. Pour le moment, le polyvalent Valère Germain aurait la préférence de Villas-Boas pour son apport dans la surface adverse et son repli défensif. Mais l’entraîneur marseillais possède d’autres alternatives tels que le percutant Nemanja Radonjic. A moins qu’il n’opte pour une surprise comme Saïf-Eddine Khaoui ou le jeune Marley Aké, intéressant lors de ses apparitions. Les derniers entraînements de la semaine pourraient influencer le choix final.