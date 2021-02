OM : Une star au mercato, Sampaoli a son cadeau

Dans : OM.

Futur entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli aurait déjà une idée pour le prochain mercato estival. L’ancien sélectionneur du Chili aimerait attirer le milieu Arturo Vidal, actuellement en difficulté à l’Inter Milan.

Comme souvent lorsqu’un entraîneur débarque au sein d’une nouvelle équipe, plusieurs de ses anciens joueurs font l’objet de rumeurs sur le marché des transferts. Dernier exemple en date, celui de Mauricio Pochettino, le nouveau coach du Paris Saint-Germain qui aurait tenté d’attirer ses ex-stars de Tottenham Dele Alli, Christian Eriksen et Harry Kane. Du coup, Jorge Sampaoli n’échappe pas à la règle. Alors que l’Argentin n’a même pas encore signé en faveur de l’Olympique de Marseille, un bruit de couloir parle déjà d’une possible arrivée d’Arturo Vidal ! Rappelons que le milieu de 33 ans, connu pour son combativité et son agressivité, a côtoyé le technicien lorsque ce dernier dirigeait la sélection du Chili.

Un argument évidemment rappelé par le média italien Calciomercatonews, qui croit savoir que des contacts auraient déjà été établis entre Sampaoli et le joueur actuellement en difficulté à l’Inter Milan. Les deux parties discuteraient effectivement d’éventuelles retrouvailles lors du prochain mercato estival. Certes, l’Olympique de Marseille a été capable de recruter l’attaquant Arkadiusz Milik à Naples cet hiver. Mais cette fois, l’ancien joueur de la Juventus Turin, du FC Barcelone et du Bayern Munich semble inaccessible en raison de sa cote à 8 M€ et de son salaire annuel à 6,5 M€. Sa grinta aurait pourtant ravi les supporters olympiens qui regrettent un manque de caractère dans leur équipe cette saison.