OM : Une recrue surprise après Tongya au mercato ?

Dans : OM.

Très actif en cette période de mercato hivernal, Pablo Longoria a surpris tout le monde en bouclant le départ de Marley Aké à la Juventus Turin.

Loin d’avoir percé à Marseille en dépit de plusieurs apparitions en Ligue 1, l’attaquant français de 20 ans va signer à la Juventus Turin pour quatre ans et demi, en échange d’un transfert compris entre 5 et 7 ME. En contrepartie, Marseille va récupérer l’international U19 italien Franco Tongya, jugé comme extrêmement prometteur de l’autre côté des Alpes. Milieu de terrain relayeur, le natif de Turin était considéré par la Juventus comme l’un des meilleurs espoirs du club, mais son refus de prolonger a poussé la Vieille Dame à le céder dans cette opération avec Marseille incluant Marley Aké.

Un coup osé de la part de Pablo Longoria, lequel a décidément le bras plus long que son prédécesseur Andoni Zubizarreta. Les supporters olympiens souhaitent maintenant savoir si Franco Tongya est le successeur de Morgan Sanson, en partance pour Aston Villa, ou si l’OM a l’intention de recruter un milieu de terrain supplémentaire, plus confirmé. A en croire le journaliste de RMC Florent Germain, la venue d’un joueur en plus de Franco Tongya n’est pas à exclure. « On me dit que c’est surtout une opportunité que saisit Pablo Longoria car il croit beaucoup en ce jeune joueur, on verra donc s’il peut y avoir une autre recrue au milieu... » a fait savoir le correspondant permanent de la radio à Marseille. Reste maintenant à voir si le club phocéen parviendra à tirer le gros lot pour la succession de Morgan Sanson, alors que les noms d’Amine Harit ou encore de Thiago Almada ont filtré au cours des derniers jours…