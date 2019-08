OM : Un détail change tout, Luis Gustavo va rester à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Annoncé comme imminent depuis plusieurs jours, le transfert de Luiz Gustavo à Fenerbahçe semblait être proche d'une conclusion, le club stambouliote ayant poussé le curseur jusqu'à 6ME pour s'offrir le milieu défensif brésilien de l'Olympique de Marseille. Oui mais voilà, alors que les deux clubs étaient dans la dernière ligne droite des négociations, tandis que Luis Gustavo a lui déjà trouvé un terrain d'entente salarial avec Fenerbahçe, Jacques-Henri Eyraud a subitement exigé que le paiement du transfert de son joueur soit fait en une seule fois et pas de manière échelonnée. Ce revirement brutal est la conséquence des discussions en cours entre l'Olympique de Marseille et le FC Nantes, Waldemar Kita étant intransigeant concernant le financement du transfert de Valentin Rongier à l'OM.

Apprenant la décision de JHE, les dirigeants de Fenerbahçe ont prévenu l'Olympique de Marseille que le paiement des 6ME en une seule échéance était impossible et que les négociations s'arrêtaient donc là affirme ce samedi L'Equipe. Le dossier est donc à l'arrêt, sans réellement savoir si les choses pourront changer d'ici lundi minuit, les pièces du puzzle étant particulièrement compliquées à mettre en place entre l'OM et Fenerbahçe d'un côté, et l'OM et Nantes de l'autre. Luiz Gustavo va donc devoir patienter.