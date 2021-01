OM : Futur top-player, Franco Tongya enflamme Marseille

Dans : OM.

Romeo Agresti, journaliste italien estime que la jeune recrue de l'OM, Franco Tongya, a tout pour devenir un top joueur européen.

Décidément, le mercato de l'Olympique de Marseille est bien agité. Entre les départs de Kevin Strootman, Kostas Mitroglou et Morgan Sanson (pas encore officiels pour les 2 derniers cités) et les arrivées de Pol Lirola et Arkadiusz Milik, Pablo Longoria est au four et au moulin. Ce lundi, c'est un échange avec la Juventus concernant deux jeunes joueurs qui est dans les tuyaux. En effet, Marley Aké devrait rejoindre la Serie A, tandis que le jeune Franco Tongya ferait le chemin inverse. Une transaction qui peut être expliquée par la volonté des deux clubs de valoriser leur joueur respectif aux alentours de 7 millions d'euros dans leur prochain bilan. Mais alors qui est ce jeune joueur de 21 ans, qui n'a jamais porté le maillot de l'équipe première à Turin ? Dans un entretien accordé au Phocéen, Romeo Agresti, journaliste italien chez Goal, a décrit la nouvelle recrue marseillaise.

« C'est un super joueur, incontestablement. La saison dernière, il était l'un des tout meilleurs jeunes de la Juve. C'est un milieu axial très technique doté, de plus, d'un tempérament de guerrier sur le terrain et qui peut jouer en position défensive ou offensive. Il a une grosse marge de progression, mais il est déjà un très bon joueur. Je pense même qu'il a tout pour devenir un top-player européen dans le futur. Il joue avec les U19 italiens, après avoir été sélectionné dans toutes les catégories de jeunes, et il a un avenir international » a expliqué le journaliste, précisant que le milieu de terrain a quitté la Juventus non pas pour des raisons sportives, mais pour des motifs contractuels, son agent réclamant de grosses sommes pour prolonger. À un poste où des places seront à prendre avec les pertes de Strootman et Sanson, nul doute que le jeune Tongya a une carte à jouer.