OM : Une prolongation surprise, Villas-Boas ne dit pas non !

Au cœur du mois de juin, l’Olympique de Marseille a échappé de peu à une énorme crise à la suite du départ d’Andoni Zubizarreta.

Et pour cause, André Villas-Boas avait lié son avenir à celui du directeur sportif espagnol. Et sans le soutien indéfectible de ses joueurs, le technicien portugais aurait certainement fait ses valises. Assurément, un départ de l’ancien technicien du FC Porto aurait créé un véritable séisme dans la cité phocéenne, d’autant plus que Jacques-Henri Eyraud n’a jamais envisagé un départ d’AVB. Au plus fort de la tempête, le président marseillais a même proposé à André Villas-Boas une prolongation de contrat de deux années supplémentaires. Une offre que le principal intéressé a refusé, ce qui ne veut pas dire qu’il n’accepterait pas de prolonger dans les mois à venir comme il l’a indiqué dans une interview accordée à La Provence.

Villas-Boas très heureux à Marseille

« Une nouvelle offre de prolongation ? Non. Je n’ai pas de nouvelles. J’ai refusé la première (cet été) car ce n’était pas le moment. Elle est venue quand les choses étaient encore chaudes. J’avais trop d’émotions dans ma tête. J’ai compris l’effort du club, mais ce n’était pas le moment. Je continue mon travail. Je n’ai pris aucune décision. Si je me sens toujours aussi bien ? Oui, très, très bien. Le projet reste limité pour les questions que l’on connaît. On a un très bon groupe, des conditions de travail excellentes. C’est une grosse marque en France et dans le monde. C’est intéressant et excitant » a fait savoir André Villas-Boas, lequel se sent véritablement comme un poisson dans l’eau à l’Olympique de Marseille, et qui pourrait donc se laisser tenter par une prolongation qui surprendrait tous les observateurs au vu des tensions apparues avec Jacques-Henri Eyraud plus tôt dans l'été.