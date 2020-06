OM : Maxime Lopez résiste, ça va se muscler

Dans : OM.

Milieu de terrain peu utilisé par André Villas-Boas, Maxime Lopez ne sera pas retenu en cas d’offre jugée correcte par ses dirigeants.

Celle-ci est en préparation puisque le quotidien La Razon annonçait en ce début de semaine que le FC Séville, qui suit le Minot depuis longtemps, se prépare à proposer 8 ME. Une somme jugée suffisante pour l’OM, qui a besoin d’argent et se séparerait ainsi d’un remplaçant qui n’a plus qu’une année de contrat. Résultat, l’accord est proche entre les deux clubs, même si bien évidemment Maxime Lopez peut aussi avoir son mot à dire. Avant de discuter directement avec le FC Séville, le milieu de terrain se pose des questions, lui qui rêve de s’imposer à Marseille.

Selon France Football, le pur produit de l’OM préfère attendre de voir la tournure que va prendre le mercato marseillais avant de se décider. Pour le moment, il ne dispose d’aucune autre offre, même si des clubs anglais se sont renseignés à son sujet. La situation est donc figée, mais cela ne devrait pas être le cas bien longtemps. Quand l’offre du FC Séville sera officielle et acceptée, il y a de grandes chances que Jacques-Henri Eyraud lui demande de trouver expressément un accord avec le club andalou, s’il ne veut pas rester une saison sur le banc de touche et perdre ainsi un an. Malgré son attachement au club olympien, Maxime Lopez se dirige en tout cas vers la sortie, pour une rentrée d’argent plus que nécessaire pour l’OM. Même si bien évidemment, cela ne fera pas partie de la ou des grandes ventes prévues pour cet été, et destinées à rééquilibrer les comptes du club provençal.