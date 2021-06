OM : Une pépite à 20 ME, Longoria fonce !

Dans : OM.

Giacomo Raspadori est l’invité de l’Italie pour l’Euro 2021. Il est aussi l’avant-centre que vise Pablo Longoria pour l’OM.

Aucune recrue n’a encore signé, mais Pablo Longoria est clairement déchainé en cette intersaison. Fidèle à ses habitudes, et contrairement à ce qui se passe habituellement dans les clubs français, le président de l’OM multiplie les pistes pendant le marché des transferts. L’idée est bien évidemment de satisfaire Jorge Sampaoli avec des profils validés, mais aussi de ne pas être bloqué sur une seule piste. A ce niveau, l’OM n’a rien à craindre tant son dirigeant s’active. La preuve avec cette nouvelle pépite dans le viseur en la personne de Giacomo Raspadori. Encore assez peu connu en dehors des frontières italiennes, l’avant-centre sort d’une saison très intéressante avec Sassuolo. A 21 ans, il est tellement prometteur que Roberto Mancini l’a pris dans sa liste pour l’Euro 2021. Cet hiver, Pablo Longoria avait déjà eu le nez creux en tentant de se positionner sur lui, avec une offre à 10 ME.

C’était avant de boucler l’opération Arkadiusz Milik, qui a mis tout le monde d’accord à Marseille. Mais désormais, le jeune italien a vu sa valeur sérieusement augmenter, pour atteindre entre 15 et 20 ME selon la Gazzetta dello Sport. Cela n’empêche pas l’OM de toujours vouloir boucler cette transaction, notamment si jamais Milik venait à partir cet été. Mais la concurrence est toutefois déjà au rendez-vous, sachant qu’il y a peu de chance que Raspadori joue encore longtemps avec le maillot de Sassuolo sur les épaules. Le RB Leipzig bien sûr, mais aussi Francfort, ont ciblé le jeune avant-centre, qui pourrait rapidement devenir une cible pour des clubs plus nombreux et plus prestigieux s’il se mettait en avant à l’Euro. Autant dire que Sassusolo va prendre tout son temps pour répondre aux demandes. Pile ce que Pablo Longoria, toujours très pressé, a du mal à entendre.