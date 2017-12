OM : Contre l’OL, Lopez annonce une finale explosive

Dans : OM, OL, Ligue 1.

En course pour une place sur le podium, Lyon et Marseille, à égalité de points, vont s’affronter dimanche soir dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1.

Bien sûr, rien ne sera joué après la rencontre. L’éventuel perdant aura largement le temps de rattraper son retard par la suite. Mais tout de même, le gagnant prendra un petit avantage psychologique et au classement à l’approche de la trêve hivernale. C’est pourquoi le Marseillais Maxime Lopez compare carrément ce choc à une finale.

« Je m’attends à un gros match. C’est la finale du début de saison, a annoncé le milieu offensif dans un entretien accordé à La Provence. Lyon nous ressemble un peu, c’est un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes. L’OL a une très grosse force offensive. On va là-bas pour gagner. Depuis Rennes (défaite 1-3), en septembre, on a fait de super matchs. » Plus performant à domicile, l’OM a aussi prouvé qu’il savait voyager.

« Je sens plus de force »

« A Bordeaux (1-1) ou à Strasbourg (3-3), on a montré un gros état d’esprit, qu’il y avait quelque chose dans cette équipe, a insisté le Minot. Ce groupe est exceptionnel, encore mieux que l’année dernière. Je sens plus de force. Parfois, tu arrives énervé à l’entraînement. Puis le groupe te rend joyeux. Ça ne fait que rigoler, l’ambiance est bonne. Une fois sur le terrain, on devient tous sérieux, concentrés, appliqués. C’est pour ça qu’on fait une aussi grosse série. » En L1, le club phocéen reste sur 12 matchs consécutifs sans défaite.