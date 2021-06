Mercato : Madame Milik vote pour l'OM !

Dans : OM.

Ciblé par la Juventus Turin ou encore Tottenham, Arkadiusz Milik sera difficile à conserver pour l’OM lors de ce mercato estival.

Il faut dire que l’international polonais s’est complètement relancé en l’espace de six mois à Marseille avec 10 buts inscrits toutes compétitions confondues. Arkadiusz Milik doit une fière chandelle à Pablo Longoria, qui lui a fait confiance malgré six mois d'arrêt et deux blessures au genou, ce qui a permis à l’ancien buteur de Naples d’être sélectionné pour l’Euro. A un an de la Coupe du monde au Qatar, Arek Milik pourrait faire le choix de rester à Marseille afin de sécuriser son temps de jeu. Sa femme ne s’y opposera pas, bien au contraire. Dans les colonnes du média polonais Łączy Nas Ball, elle a fait part de sa zénitude absolue à Marseille, ce qui lui change de Naples.

Sa femme veut rester à Marseille

« Je ne veux pas comparer Marseille à Naples, ce sont deux villes totalement différentes. Ce sont deux belles villes, mais Marseille est certainement beaucoup plus calme que Naples. Je n’habite pas à Marseille mais à quelques kilomètres, mais j’ai entendu dire que même ici, il y a des endroits où les supporters veulent être proches de l’équipe et en contact avec les joueurs. Je ne cache pas le fait qu’à Marseille, je me repose de tout ce que j’ai vécu à Naples, où j’étais constamment arrêtée dans la rue par les fans. En France, tout était fermé à cause de la pandémie, je ne sais pas si quelque chose aurait changé avec les commerces ouverts mas de toute façon, maintenant, pour moi vivre à Marseille est beaucoup plus facile. C’est vraiment idéal pour moi. Quand j’ai envie de sortir prendre un café au calme, ici c’est possible. A Naples, c’était très fatigant, très lourd. Marseille me donne une tranquillité d’esprit » a lancé Jessica Ziolek (au centre sur la photo), qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour convaincre son mari de rester à Marseille. Ce qui réjouira les fans de l’OM…