OM : Une offre surprise pour Kamara ?

Dans : OM.

A un an de la fin de son contrat, Boubacar Kamara a peu de chances de rester à l’Olympique de Marseille.

Titulaire à chacun des matchs de préparation, l’international espoirs français refuse pour le moment de prolonger son contrat en faveur de l’OM. Jorge Sampaoli l’apprécie et Pablo Longoria veut le blinder, mais Boubacar Kamara a visiblement des envies d’ailleurs très tenaces. C’est ainsi que selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, les dirigeants de l’Olympique de Marseille seront très attentifs en cas de proposition supérieure à 20 ME. Très calme pour le moment dans le sens des départs, le mercato marseillais pourrait s’activer. Et pour cause, le Daily Mail dévoile que Newcastle a fait de Boubacar Kamara l’une de ses priorités.

Steve Bruce pousserait actuellement auprès de ses dirigeants afin qu’ils satisfassent les exigences de l’Olympique de Marseille dans ce dossier. En revanche, il serait intéressant de savoir si Boubacar Kamara est emballé par l’idée de rejoindre les Magpies, non-qualifiés pour une coupe d’Europe la saison prochaine. Par ailleurs, la presse italienne se fait ce mercredi l’écho d’un potentiel intérêt de Naples pour Boubacar Kamara, même s’il ne s’agit pour l’instant que d’un bruit de couloir. Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que l’OM recevra des offres pour son international espoirs français d’ici la fin du mercato. Reste à espérer pour Pablo Longoria que ces propositions dépassent les attentes financières du club olympien, qui compte également sur les potentielles ventes de Nemanja Radonjic au Hertha Berlin et de Duje Caleta-Car pour renflouer ses caisses. En ce qui concerne le Croate, sa cote reste élevée en Premier League, où il devrait trouver preneur d’ici la fin du mois d’août. Ces derniers jours, son nom a notamment été associé à Tottenham, bien que cette rumeur ait été très vite démentie.