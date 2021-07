OM : Caleta-Car n'est même pas un plan B, ça fait mal

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille est clairement en train de frapper fort cet été avec un recrutement impressionnant en terme de quantité.

Il va falloir voir ce que cela donne sur le terrain, mais Jorge Sampaoli ne pourra pas se plaindre d’avoir été mal traité ou d’avoir attendu trop longtemps avant d’avoir des nouveaux joueurs. Dans l’autre sens, pour le moment, le mercato de l’OM est beaucoup moins convaincant. Pablo Longoria n’arrive pas à vendre des joueurs qu’il estimait sur le départ. Si le dossier Boubacar Kamara est le plus urgent car l’international espoir est à un an de la fin de son contrat, celui de Duje Caleta-Car surprend aussi dans le mauvais sens. Le défenseur central, qui avait fait l’objet d’une offre de Liverpool à hauteur de 30 ME l’hiver dernier, se dirigeait tranquillement vers la Premier League, championnat pour lequel il semble taillé. Mais l’international croate n’a pas convaincu grand monde avec ses deux dernières saisons moyennes, et un club qui souhaite investir très gros à ce poste vient de se retirer.

Selon Fabrizio Romano, l’informateur en verve sur le marché des transferts, Tottenham va mettre le paquet sur Cristian Romero. L’Argentin pourrait poser ses valises pour 55 ME. Une somme énorme pour un joueur qui n’a pas disputé un seul match avec la Juve, mais qui sort de deux prêts très convaincants au Genoa et surtout à l’Atalanta, qui peut encore activer son option d’achat et réaliser une superbe plus-value. Concernant l’OM, le nom de Duje Caleta-Car avait bien été cité par les Spurs, mais il serait désormais totalement exclu de le recruter, le club londonien ayant gardé Tomiyasu (Bologne), Zouma (Chelsea) et Milenkovic (Fiorentina) sous le coude en cas d’échec avec Romero. Une piste en moins donc pour céder « DCC », dont le futur départ a déjà été compensé par l’arrivée de plusieurs défenseurs centraux comme Péres et Saliba, ainsi que le retour de Balerdi.