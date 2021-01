OM : Une offre pour Kouamé, Longoria est en feu

Dans : OM.

Bouillant sur le dossier Arkadiusz Milik, le directeur du football marseillais Pablo Longoria est également intéressé par Christian Kouamé.

L’Olympique de Marseille veut un attaquant au mercato hivernal et pour atteindre son objectif, la direction olympienne multiplie les pistes dans le but de trouver l’oiseau rare. Ce vendredi, la presse italienne a remis une pièce dans la machine en ce qui concerne Arkadiusz Milik, qui pourrait finalement être cédé pour seulement 10 ME par Naples. A ce prix-là, l’OM réfléchira sans doute à passer à l’offensive au vu de la belle opportunité que représente le Polonais de 26 ans. En parallèle, Pablo Longoria explore toutefois d’autres pistes. Delort a été évoqué, tout comme Laborde. En Italie, c’est le nom de Christian Kouamé qui est cité par Gianluca Di Marzio.

A en croire les informations du spécialiste du mercato en Italie, l’attaquant de la Fiorentina a un profil qui plaît au directeur du football marseillais Pablo Longoria. Considéré par certains spécialistes comme un attaquant de soutien et non comme un véritable avant-centre, l’Ivoirien ne présente pas des statistiques très glorieuses cette saison (15 matchs de Série A, un but). Toutefois, son potentiel semble important et Marseille n’en serait plus à la simple prise de renseignements puisque l’insider du mercato italien croit savoir qu’une première offre de prêt avec option d’achat a été formulée à la Fiorentina pour l’attaquant de 23 ans, également courtisé par le Torino. En attendant de connaître la réponse de la Viola, nul doute que Pablo Longoria continuera d’exploser plusieurs pistes pour renforcer l’attaque de l’OM. En parallèle, l’ex-scout du FC Valence et de Sassuolo est également actif dans la recherche d’un latéral droit. Plusieurs noms ont été évoqués par L’Equipe à ce poste, dont ceux de Pol Lirola, Bryan Reynolds, Elseid Hysaj et Lutsharel Geertruida.