OM : De Laurentiis craque, Marseille y croit pour Milik !

Dans : OM.

Désireux de renforcer son attaque, l’Olympique de Marseille explore de nombreuses pistes, mais la priorité semble être Arkadiusz Milik.

Au placard à Naples, l’international polonais souhaite impérativement se relancer cet hiver, à six mois de l’Euro 2021. Depuis plusieurs jours, deux clubs sont régulièrement cités pour accueillir l’ex-buteur de l’Ajax Amsterdam : l’Atlético de Madrid et l’Olympique de Marseille. A priori, les Colchoneros ont été échaudés par les demandes farfelues du président napolitain Aurelio De Laurentiis. En ce qui concerne Marseille, le directeur du football Pablo Longoria n’a jamais jeté l’éponge. Et ses efforts pourraient bien être récompensés, selon les informations de la presse italienne. A en croire Gianluca Di Marzio, Naples veut 15 ME cash ou 12 ME + 20 % à la revente pour vendre Milik à Marseille.

Les informations de La Gazzetta dello Sport laissent davantage de place à l’espoir pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, le journal aux pages roses écrit que Naples espère « vendre maintenant » Milik pour seulement 10 ME. Il semblerait que petit à petit, le très spécial Aurelio De Laurentiis revienne à la raison en revoyant ses prétentions à la baisse pour un joueur au placard depuis six mois et qui sera en fin de contrat en juin prochain. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille s’alignera sur cette ultime requête de Naples, et si Milik donnera son accord pour rejoindre la Provence, où Marseille a tout du club idéal afin de se relancer dans l’optique de l’Euro 2021. Car si l’OM a montré un visage plutôt séduisant contre Montpellier mercredi soir, Dario Benedetto a cruellement manqué d’efficacité, ratant de grosses occasions et touchant notamment le poteau.