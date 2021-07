OM : Une offre exotique tombe pour Benedetto

Dans : OM.

Très actif dans le sens des arrivées, l’OM doit également penser à vendre durant ce mercato afin de garder un certain équilibre financier.

Depuis le coup d’envoi de ce mercato estival, Marseille a d’ores et déjà recruté huit joueurs, en attendant probablement Pol Lirola. Dans le sens des départs, c’est en revanche le calme plat hormis les très nombreuses fins de contrats et fins de prêts. Kevin Strootman a été prêté à Cagliari et pour le reste, il faut se montrer patient. Pablo Longoria espère que le marché anglais se réveillera assez vite pour vendre Duje Caleta-Car voire Boubacar Kamara au prix fort. Dans le secteur offensif, Nemanja Radonjic ne sera pas retenu, pas plus que Dario Benedetto. Auteur d’un doublé contre Genève en amical, l’Argentin a la cote en Amérique du Sud mais également aux Emirats Arabes Unis.

L'OM se laisse le temps de la réflexion

Selon les informations obtenues par le média argentin Tyc Sports, le club émirati du Sharjah FC a transmis une proposition officielle à l’Olympique de Marseille pour Dario Benedetto. Pour l’heure, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli n’ont pas encore répondu à cette offre dont le montant n’a pas filtré. Les dirigeants phocéens se donnent quelques heures de réflexion pour savoir s’ils conservent ou non l’ex-attaquant de Boca Juniors dans le rôle de doublure d’Arkadiusz Milik la saison prochaine. Jorge Sampaoli apprécie le profil de Benedetto, qu’il avait convoqué en sélection argentine il y a quelques années. Mais l’entraîneur de l’OM a été déçu de l’état d’esprit affiché par « Pipa » en fin de saison dernière, lorsque celui-ci tirait le tronche au moment de disputer dix ou quinze minutes par match, Arek Milik ne laissant que les miettes. De son côté, Dario Benedetto a confié après son doublé contre Genève jeudi soir qu’il souhaitait rester à Marseille. Mais rien ne dit que l’Argentin ne changera pas d’avis devant une offre exotique très attractive financièrement.