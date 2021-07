OM : L’erreur à ne pas faire avec Benedetto

Dans : OM.

Très actif sur le marché des transferts, l’OM doit également penser à vendre et aimerait notamment se séparer de Dario Benedetto.

Dans l’idéal, Pablo Longoria aimerait récupérer 7 à 10 ME en cas de vente de Dario Benedetto, lequel bénéficie par ailleurs d’un salaire confortable à Marseille. Si l’ancien attaquant de Boca Juniors trouvait un point de chute, alors Giovanni Simeone pourrait débarquer en provenance de Cagliari. Mais selon Mickaël Madar, consultant pour Canal Plus, l’OM ferait peut-être une grosse erreur en se séparant de Dario Benedetto. Car pour l’ex-attaquant du Paris Saint-Germain, l’Argentin de 30 ans a le profil idéal pour être la doublure d’Arkadiusz Milik la saison prochaine.

« Benedetto est peut-être sur la liste des transferts, mais je pense que même si vous avez Milik qui est à 100%, il vous faut quelqu’un qui puisse éventuellement le soulager pendant la saison. Et je trouve que Benedetto est ce joueur idéal. Si vous faites partir Benedetto, vous allez prendre qui sachant que vous n’avez pas d’argent ? C’est un joueur sur lequel vous pouvez compter et qui va vous marquer des buts. Donc je ne vois pas l’intérêt pour l’OM d’aller chercher quelqu’un d’autre » a lancé Mickaël Madar, pour qui Marseille s’attirerait peut-être des ennuis pour rien en vendant Dario Benedetto et en recrutant un autre attaquant. Reste maintenant à savoir si « Pipa » souhaite rester à Marseille dans la peau d’un remplaçant. Après la victoire acquise contre le Servette de Genève, il avait exprimé le souhait de poursuivre l’aventure en Provence. Le retour de blessure d'Arek Milik, prévu pour la fin du mois de juillet, va-t-il changer la donne ? Difficile à savoir, d’autant que l’avenir de Dario Benedetto dépendra aussi des offres que l’Argentin recevra. Il se murmure en Espagne que le club d’Elche est très intéressé par l’attaquant de l’Olympique de Marseille…