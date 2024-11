OM ‍: Papin sauve sa peau, Longoria est rusé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Comme cela était annoncé, Pablo Longoria a finalement pris une position définitive dans le gros contentieux entre Jean-Pierre Papin et Ali Zarrak. Le patron de l'OM ne s'est cependant pas mouillé.

A quelques jours de la venue de Frank McCourt à Marseille, Pablo Longoria était bien conscient que les révélations sur le gros désaccord entre Jean-Pierre Paon, entraîneur de l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille, et Ali Zarrak, responsable du groupe Pro 2. Ce lundi, JPP a nouvelle fois été reçu par le président phocéen, lequel voulait entendre une dernière fois la légende de l’Olympique de Marseille avant de prendre une décision. Dans la foulée, il a également parlé avec Ali Zarrak, et selon La Provence, Pablo Longoria n’a pas osé montrer la sortie à l’un des deux. Jean-Pierre Papin va donc rester aux commandes de l’équipe réserve de l’OM, tandis qu’Ali Zarrak va lui avoir une nouvelle mission, à savoir « l’étude des clubs européens sur les modalités de fonctionnement avec les équipes réserve, le scouting et le mercato. »

L'OM ne tranche pas dans le dossier

Autrement dit, Zarrak et Papin ne travailleront plus directement ensemble, ce qui va forcément contribuer à faire baisser l’énorme tension qui régnait en interne. On se souvient que JPP se sentait en danger, avouant même avoir été la cible de menaces, ce qui avait obligé le club à mettre le domicile du Ballon d'Or 1991 sous protection. Jean-Pierre Papin n'aura cependant pas été totalement entendu, puisqu'il souhaitait que l'Olympique de Marseille choisisse entre Ali Zarrak et lui, ce que le club n'a finalement pas fait. A voir si cette nouvelle organisation va fonctionner durablement, même si Pablo Longoria a tout fait pour calmer le jeu et rappeler aux deux hommes qu'ils devaient accepter cette cohabitation nouvelle version. Après plusieurs semaines de crise interne, l'OM espère désormais un retour au calme.