OM ‍: Une légende ose donner tort à Pablo Longoria

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A l'heure où le président de l'Olympique de Marseille estime qu'un complot arbitral menace son club, et que l'OM veut se faire respecter, un ancien cador phocéen ose dire que Pablo Longoria se trompe.

Leonardo Balerdi et Pablo Longoria sont montés au créneau dimanche soir après le nul concédé par Marseille contre Strasbourg. Et pour les deux, un même discours destiné à faire passer un message, les arbitres auraient à chaque fois une dent contre l'OM depuis plusieurs matchs, le défenseur de Marseille et son président ne parlant pas d'un complot, mais pas loin tout de même. Cependant, interrogé sur ce comportement visiblement apprécié des fans du club phocéen, mais moqué par les autres, Eric Di Meco estime que le dirigeant de l'Olympique de Marseille fait fausse route avec ce combat qui dessert totalement son équipe, et masque surtout certaines insuffisances en permettant aux joueurs de se cacher derrière le discours présidentiel. L'ancien défenseur de l'OM appuie là où ça fait mal pour Pablo Longoria.

Balerdi se fait du mal tout seul

OM : Balerdi fou de rage contre l'arbitre https://t.co/nvviZbsXc1 — Foot01.com (@Foot01_com) January 19, 2025

A l'antenne de RMC, Eric Di Meco a développé ses arguments, à savoir que les joueurs de Roberto De Zerbi peuvent tranquillement faire passer à l'as leurs erreurs en mettant tout sur le dos des arbitres, avec en plus le soutien de leur patron. Et c'est nul. « Quand le vestiaire entend que tu pleures toujours contre l’arbitre, après, tu as un vestiaire et un joueur où ça se cherche toujours des excuses. Donc quand le président ou le directeur sportif t’amènent une excuse, tu t’en sers. Et je vais même plus loin, sur le terrain, quand je vois le comportement de Balerdi dimanche soir, je reste persuadé qu’à force d’entendre que l’OM est désavantagé par les arbitres, d’entrée de match, il s’en prend à l’arbitre et à l’adversaire.

Il sort du match. Déjà qu’il n’a pas besoin de beaucoup (...) Si tu sors du bois tout le temps, peut-être que si ça n’a pas de résultats, c’est que c’est peut-être même contre-productif. Attention ! », a alerté Eric Di Meco, qui espère que l'OM ne se prendra pas les pieds dans le tapis avec cette histoire qui met une vraie tension là où Marseille n'en a pas besoin.