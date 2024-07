Vente OM ‍: « ‍Des grosses négos ‍», il passe aux aveux

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Toujours propriétaire de l'OM, Frank McCourt dépense sans compter pour le club provençal. Pas de quoi freiner les annonciateurs de la vente du club, pour qui les années passent sans sourciller.

L’Olympique de Marseille est très actif en ce mercato, et c’est à la grande joie des supporters provençaux, qui ne pensaient peut-être pas que Pablo Longoria allait frapper aussi fort cet été. Sans Coupe d’Europe, mais avec des coupes budgétaires promises, l’OM semblait devoir surtout vendre et éventuellement compenser quelques départs majeurs pour limiter la casse financièrement. Mais Frank McCourt a épongé les dettes, et a remis la main à la poche pour permettre à Longoria de faire venir Roberto De Zerbi et ensuite la machine s’est emballée.

Il explique l'origine de la rumeur

Des dépenses qui surprennent beaucoup Thibaud Vézirian, grand apôtre de la vente du club à des intérêts saoudiens et qui n’en démord pas malgré les déclarations de Frank McCourt annonçant son envie de continuer longtemps à Marseille, et les dépenses qu’il effectue en étant le propriétaire du club. Mais depuis des années, « T.V » assure que tout est déjà entre les mains de l’Arabie Saoudite. Cela fait même plus de quatre ans puisque, dans un live sur Twitch, il a fait savoir comment s’était créée la genèse de son intérêt pour la vente de l’OM.

Vente OM : Longoria et McCourt traités de menteurs https://t.co/ymfXfDMxIV — Foot01.com (@Foot01_com) July 23, 2024

« Au début d’année 2020, des hommes d’affaires de Londres et du Liban m’ont parlé ouvertement, comme ça, en se croisant via mes réseaux de contact de ce sujet, en me disant : « ça ne t’est pas arrivé aux oreilles, il y a de grosses négos qui sont lancées, ça discute ». Cela avait ensuite été confirmé par les médias italiens. Donc j’avais pris la décision d’en parler parce que tout ce qui était sorti, j’avais ces informations et beaucoup plus. C’est comme ça que je suis entré dans le sujet. J’ai tissé ma toile autour de ses gens pour en savoir plus, confirmer, infirmer, voir ce qu’il en était », a livré le journaliste d’Entrevue, qui souligne régulièrement avoir quatre ans d’enquête derrière lui pour justifier ses annonces sur la vente imminente de l’OM. Il prépare même un livre sur le projet de la vente du club, mais encore faut-il que celle-ci ait lieu un jour.