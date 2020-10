OM : 5 octobre à minuit, Longoria donne rendez-vous

Dans : OM.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille a été agité dans le sens des arrivées avec les signatures de Gueye, Balerdi, Nagatomo et Luis Henrique.

Au rayon des départs en revanche, seul le jeune Mohamed Abdallah a quitté l’OM, sous la forme d’un prêt avec option d’achat à Zulte Waregem. D’ici à lundi soir, le club phocéen espère se séparer de Kevin Strootman, de Maxime Lopez, de Valère Germain ou de Kostas Mitroglou, même si les salaires importants de ces quatre joueurs compliquent les négociations. On l’a bien compris, la priorité est aux départs dans cette dernière ligne droite du mercato. Ce qui ne veut pas dire en revanche que l’Olympique de Marseille s’interdit une cinquième recrue, comme l’a fait savoir le directeur sportif Pablo Longoria sur l’antenne de RMC.

Pablo Longoria à l'affût jusqu'à lundi soir

« Le mercato est toujours ouvert jusqu’au 5 octobre à minuit. On va être attentif. On doit en profiter s’il y a des opportunités, pour acheter ou vendre. Le message est surtout que le mercato est ouvert. On va voir comment ça se finit mais je ne ferme pas la porte » a tenu à faire savoir Pablo Longoria, alors que plusieurs rumeurs circulent ces dernières heures au sujet de Mattéo Guendouzi (Arsenal) ou encore de Jean-Michaël Seri (Fulham), des joueurs susceptibles de débarquer en cas de départ de Kevin Strootman ou de Maxime Lopez. La piste Michaël Cuisance (Bayern Munich) n’est de son côté pas définitivement enterrée dans la mesure où le Français ne s’est finalement pas engagé en faveur de Leeds United. Enfin, il sera intéressant de voir si l’OM tentera de recruter un pur avant-centre afin d’apporter une concurrence à Dario Benedetto, le profil de Luis Henrique étant plus celui d’un ailier très rapide que d’un joueur axial.