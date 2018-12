OM : Une équipe avec trop d'Ocampos, le constat glaçant de Djellit

Dans : OM, Ligue 1.

La saison dernière, les joueurs marseillais avaient été félicités pour leur hargne et leur combativité de tous les instants, dans leur saison de Ligue 1 comme dans leur parcours européen.

Six mois après, tout cela a disparu et sans cette même envie, il ne reste plus grand chose à un OM qui est en chute libre. C’est le constat effectué par Nabil Djellit, pour qui il y a beaucoup trop d’éléments dans l’équipe phocéenne qui manquent de qualités, et se sont reposés sur leur envie pour avancer jusqu’à présent. Mais cela ne peut pas tenir sur le long terme et l’OM est en train de se rendre compte. Surtout avec un effectif vieillissant.

« Tant qu'il y aura des joueurs dont la principale caractéristique est la grinta, la combativité avant un talent au-dessus de la moyenne, je ne croirais pas à un retour au premier plan de l'OM... Ocampos est le symbole de l'OM de RudiGarcia. Généreux mais limité face aux meilleurs », a souligné le journaliste de France Football, pour qui Marseille a clairement atteint ses limites. Et Lucas Ocampos, très apprécié des supporters pour son incessante activité, l’a payé au prix fort face à Strasbourg en récoltant, dans les notes de L’Equipe, un cinglant 2/10.