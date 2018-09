OM : Une énorme recrue, et deux points d'interrogations

Dans : OM, Mercato.

Des recrues coûteuses, et pas forcément aux postes attendus, l’OM a surpris son monde cet été.

Pas d’avant-centre, ni d’arrière gauche, mais un ailier (Radonjic), un central (Caleta-Car) et un milieu axial (Strootman), Marseille a mis les moyens pour se renforcer sans perdre de joueurs majeurs. Et dès son premier match, le Néerlandais arrivé en provenance de l’AS Roma a marqué les esprits contre Monaco. Manuel Amoros, ancien joueur et consultant pour le club olympien, a été séduit par les performances de Strootman. Pour les deux autres, l’ancien international français demande à voir.

« Strootman, on le connait, c'est un super joueur. Il a amené de la qualité au milieu avec sa technique, car il n'est vraiment pas embêté avec le ballon dans les pieds. Il est athlétique, il anticipe, se projette vers l'avant, et on peut déjà dire que c'est une superbe recrue. Pour Caleta-Car et Radonjic, on les connait un peu moins, et il faudra voir comment ils vont s'adapter au contexte marseillais. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un bon mercato, mais il faut attendre plusieurs matches pour voir ce qu'il donnera réellement », a livré au Phocéen un Manu Amoros qui donne quand même une note au-dessus de la moyenne au recrutement effectué par l’OM.