OM ‍: Une décision stupéfiante pour le mercato de Ndiaye ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recruté pour 18 millions d’euros en provenance de Sheffield United l’été dernier, Iliman Ndiaye peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable à l’OM. Le Sénégalais garde toutefois une excellente cote au mercato.

Meilleur joueur de Championship la saison dernière, Iliman Ndiaye est un joueur qui garde une très belle cote sur le marché des transferts malgré six premiers mois difficiles pour l’international sénégalais à l’Olympique de Marseille. Ces derniers jours, la presse anglaise a relayé des intérêts de son ancien club de Sheffield ou encore d’Everton. A priori, Pablo Longoria va donc recevoir des offres pour Iliman Ndiaye lors du mercato hivernal. Mais que décidera le président de l’OM avec son joueur de 23 ans ?

OM : Ndiaye affole le mercato, Longoria a 45 jours pour trancher https://t.co/5D2az3fcuO — Foot01.com (@Foot01_com) December 18, 2023

Deux options s’offrent à lui, persister avec Ndiaye en le conservant et en espérant qu’il explose tous les compteurs à Marseille… ou le vendre tant qu’il est encore temps avant que sa valeur marchande s’effondre. Journaliste pour Le Phocéen, Romain Hearing estime que Ndiaye est trop juste pour l’instant afin de s’imposer au sein de l’effectif marseillais. Mais le spécialiste de l’OM n’est pas catégorique et aimerait que le board phocéen trouve une solution en prêt à Iliman Ndiaye afin qu’il puisse retrouver du temps de jeu et de la confiance durant la seconde partie de saison avant de revenir plus fort à Marseille en 2024-2025.

Un prêt inattendu cet hiver pour Iliman Ndiaye ?

« Ndiaye a été titulaire durant tout le début de saison ou presque pour ne pas apporter grand-chose, sous Marcelino c’était catastrophique. Ça va un peu mieux avec Gattuso, mais on ne sait toujours pas son poste. C’est compliqué, mais on peut avoir de la patience avec lui. Vitinha, c’est un joueur en qui je crois plus que Ndiaye par exemple mais c’est un avis personnel. Quand on prend position, on peut avoir des analyses subjectives même si ce n’est pas subjectif de dire que Ndiaye avait été nul à Brighton. Il faudra peut-être aussi tester Correa dans l’axe en deuxième attaquant, je n’exclus pas que ça puisse marcher » a estimé Romain Hearing dans "L’OM au Café" sur Le Phocéen avant de poursuivre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par iliman cheikh ndiaye (@ilimanndiaye10)

« On voit des qualités chez Ndiaye, je n’ai pas de problème avec ça, j’espère me tromper sur lui. Pour moi, il faudrait essayer de sortir lors du mercato l’un des trois attaquants qui ne réussit pas entre Sarr, Correa et Ndiaye afin de recruter un attaquant pour jouer dans ce système à deux pointes. Si j’ai le choix, ce que je fais avec Ndiaye c’est que je le prête au mois de janvier. Je ne le vends pas car je vois des qualités en lui. Malgré tout, pour l’instant ce n’est pas suffisant donc si personnellement j’ai le choix, je le prête en janvier pour qu’il se fasse un peu la cerise. Pourquoi pas un prêt en Ligue 1 dans un club comme Clermont par exemple » a analysé le journaliste. Reste maintenant à voir si cette option est envisagée par l’état-major de l’Olympique de Marseille ou si Pablo Longoria et Mehdi Benatia pencheront davantage pour une solution radicale, à savoir de conserver le joueur ou de le vendre définitivement.