OM : Un salaire en moins, Rongier ne pleurera pas

Le football européen étant totalement à l’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, les clubs se retrouvent automatiquement dans une situation financière délicate.

C’est particulièrement le cas en France, où Canal Plus et BeInSports refusent de payer l’échéance prévue le 5 avril concernant les droits télévisuels. C’est donc une somme proche de 150 ME que les clubs de Ligue 1 ne vont pas toucher, en attendant, espérons-le, la reprise des compétitions. A travers l’Europe, de nombreux joueurs ont accepté de baisser voire de sacrifier sur un mois ou deux leur salaire, afin de venir en aide à leur club. Un geste que Valentin Rongier est prêt à faire si cela était nécessaire pour soulager les finances de l’Olympique de Marseille comme il l’a indiqué au cours d’une interview accordée à France Télévisions.

« Renoncer à notre salaire ? Sincèrement on en n’a pas parlé encore entre nous. Il y a des discussions entre l’UNFP et les clubs pour trouver une solution. À titre personnel, je serai capable de le faire si cela peut permettre au club de sauver de grosses sommes d’argent, et de rééquilibrer la balance. Ce serait un geste fort, on ne vit pas à flux tendu, et faire cela monterait aussi aux gens que l’on ne pense pas qu’à l’agent et que l’on est autre chose que ça… » a indiqué l’ancien capitaine du FC Nantes, dont l’état d’esprit irréprochable est grandement apprécié par les supporters de l’Olympique de Marseille depuis sa signature en septembre dernier. Avec ce genre de déclaration, la cote de l’ancien Nantais va encore grimper auprès des habitués du Stade Vélodrome. Reste maintenant à voir si le vestiaire de l’OM joindra la parole aux actes…