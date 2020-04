L1 : BeInSports imite C+ et refuse de payer 32ME à la LFP !

Dans : Ligue 1.

Tout comme Canal+, BeInSports ne paiera pas l'échéance prévue le 5 avril et privera donc la LFP de 32ME en plus des 110ME de C+.

En fin de semaine passée, dans un courrier adressé à la Ligue de Football Professionnel, Canal+ avait prévenu les dirigeants des clubs de L1 et L2 que le paiement de 110ME prévu le 5 avril ne serait pas fait, la chaîne cryptée n’ayant aucun match à diffuser depuis trois semaines. On ne connaissait pas encore la décision de BeInSports, qui de son côté doit verser 32ME à la LFP pour les matchs de L1 et de L2. Mais ce mercredi soir le média qatari a confirmé qu’il adoptait la même position que Canal+ et n’allait donc pas procéder au versement de l’échéance qui devait être réglée le 5 avril aussi. C’est Yousef Al-Obaidly, le président de BeInSports, qui a prévenu Didier Quillot de sa décision.

Le patron de la chaîne sportive a prévenu la LFP que dès que les matchs reprendront alors les paiement seront effectués comme cela est prévu au contrat. « BeInSports explique qu’il a pris sa décision indépendamment de cette de Canal+. Mais, à l’image de tous les autres diffuseurs de droits sportifs dans le monde, comme Sky et ESPN, beIn Sports prend la décision de suspendre les paiements des matchs qui ne lui sont pas livrés. Le groupe explique que cela est parfaitement légal au regard du contrat signé avec la Ligue de football Professionnel », précise Le Figaro. C'est évidemment un nouveau coup terrible porté aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui vont devoir composer sans cette manne très attendue. A priori, le gouvernement pourrait proposer aux deux médias des arrangements fiscaux s'ils acceptaient de verser de l'argent à la Ligue de Football Professionnel. Mais pour l'instant, on en est au stade des discussions.