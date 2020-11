OM : Villas-Boas veut un buteur, Mariano Diaz ciblé !

Dans : OM.

A la recherche d’un buteur cet été, l’Olympique de Marseille n’a pas été en mesure de combler les attentes d’André Villas-Boas.

Plusieurs pistes ont été creusées, mais aucune n’a finalement abouti, si ce n’est celle de Luis Henrique qui s’avère davantage être un ailier qu’un véritable avant-centre. Dans les semaines à venir, l’OM va ainsi se lancer dans une nouvelle chasse au buteur. Et vraisemblablement, André Villas-Boas ne souhaite pas attendre l’été prochain afin de voir un attaquant débarquer en Provence puisque selon les informations de TodoFichajes, le technicien portugais a exigé à sa direction la venue d’un buteur chevronné dès le mois de janvier. Et un nom sort déjà du chapeau. Il est bien connu en Ligue 1 puisqu’il s’agit d’un certain Mariano Diaz, auteur d’une saison aboutie à Lyon et qui cire le banc de touche au Real Madrid depuis un an et demi.

Dans l’ombre de Karim Benzema, le Costaricien se contente des miettes. Plus en vue depuis deux matchs en raison de la blessure du Français, l’ex-buteur de l’OL a marqué face à Villarreal ce week-end. Il n’en reste pas moins un remplaçant aux yeux de Zinedine Zidane, qui ne s’opposera pas à son départ en cas d’offre lors du prochain mercato. Une belle opportunité dont l’Olympique de Marseille souhaite profiter en mettant directement l’attaquant du Real Madrid en concurrence avec Dario Benedetto et Valère Germain. Pour rappel, c’est l’ex-Monégasque qui a débuté les deux derniers matchs de Marseille, face à Strasbourg en Ligue 1 puis contre le FC Porto en Ligue des Champions. Mais à l’instar de Kostas Mitroglou, Valère Germain sera libre à l’issue de la saison. Le recrutement d’un avant-centre est donc primordial. Reste maintenant à voir si l’OM sera en mesure de proposer autre chose qu’un simple prêt au Real Madrid dans le cadre des négociations pour Mariano Diaz…