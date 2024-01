OM ‍: Un retour à la Michael Jordan, Thauvin supplie Longoria

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM cherche encore quelques perles rares cet hiver sur le marché des transferts. Certains joueurs sont assez chauds pour venir et Florian Thauvin en fait partie...

A Marseille, le mercato n'a sans doute pas fini de livrer toutes ses surprises. Des éléments sont encore désirés, notamment au poste de latéral gauche et d'attaquant. Gennaro Gattuso sait que son équipe n'est pas encore prête pour faire face à tous les défis qui l'attendent en ce début d'année 2024. L'Italien veut du renfort au sein de son secteur offensif. Comme souvent, l'OM devra faire des économies et espérer faire une bonne affaire dans le but d'une revente future. A moins que Pablo Longoria ne réponde favorablement à certains joueurs qui clament leur envie de débarquer sur la Canebière dans les prochains jours.

Thauvin d'une Last Dance à l'OM

Lors d'un passage dans Le Média Carré, Florian Thauvin a en effet proposé sa candidature pour un retour à l'OM. « La Ligue 1 me manque, j’aime la France, j’aime la Ligue 1. C’est un championnat dans lequel j’ai préformé. Je pense que tout le monde connaît mon attachement pour l’OM et ce que ça représente pour moi. Après ça dépend pas que de moi non plus, l’entraîneur a des volontés, le président a des volontés. Et c’est vrai que faire The Last Dance (la série documentaire sur Michael Jordan et son retour aux Chicago Bulls) à l’OM, ça pourrait être quelque chose d’exceptionnel », a notamment précisé le champion du monde 2018, qui va devoir pour le moment rester concentré sur son aventure à l'Udinese. En 20 matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues, Flotov a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives. Reste à savoir si son énième appel du pied à l'OM saura trouver écho auprès de Pablo Longoria et Gennaro Gattuso...