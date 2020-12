OM : Un pont d'or offert à Thauvin aux Emirats ?

Dans : OM.

Libre comme l’air en fin de saison, Florian Thauvin n’a toujours pas reçu de proposition de prolongation de contrat de la part de l’OM.

Devant la presse avant la réception de Monaco en fin de semaine dernière, André Villas-Boas confirmait à demi-mots que l’Olympique de Marseille n’avait pas encore proposé de prolongation à son meilleur buteur. « Sur sa question contractuelle, j'ai passé le message à la direction et on va voir ce qu’on peut faire. Mais c'est vrai qu’on a besoin de lui au top niveau pour être performant en championnat » expliquait AVB, conscient des limites financières de l’OM mais qui estime que la présence de Thauvin est indispensable en Ligue 1 au vu des statistiques convaincantes du champion du monde, auteur de 5 buts et 6 passes décisives depuis le début de la saison.

Logiquement, la situation contractuelle de Florian Thauvin attire plusieurs clubs européens, intéressés à l’idée de récupérer l’attaquant français pour zéro euro en juin prochain. Mais visiblement, « Flotov » a une belle cote au-delà de l’Europe puisque selon les informations du média Uaekick, certaines destinations exotiques pourraient également s’offrir à Florian Thauvin. La formation d’Al-Aïn (Emirats Arabes Unis), qui se situe à l’est d’Abou Dabi, serait notamment intéressée par la perspective de récupérer Florian Thauvin à l’issue de la saison. De toute évidence, l’attaquant de l’OM et de l’Equipe de France aspire à un challenge sportif d’un tout autre niveau. Mais financièrement, la proposition sera certainement très alléchante pour Florian Thauvin, lequel n’aura sans doute pas deux fois une offre d’un tel niveau financier sur la table. Reste maintenant à voir si l’OM ou d’autres clubs européens s’activeront concrètement dans les prochaines semaines pour faire oublier à Florian Thauvin ce pont d’or…