OM : Thauvin va quitter Marseille, l'AC Milan tient son plan

Une nouvelle fois décisif lors de la victoire des siens contre Monaco (2-1), Florian Thauvin continue d'intéresser le Milan AC.

Après la défaite à Manchester City en C1, l'OM devait réagir lors du choc de la 14e journée de Ligue 1 contre Monaco samedi après-midi. Et une nouvelle fois, les Olympiens ont pu compter sur un très grand Florian Thauvin, auteur d'un but et d'une passe décisive pour Darío Benedetto. Malgré des performances de haut niveau, l'avenir du gaucher inquiète du côté de Marseille. En fin de contrat en juin prochain, le champion du monde 2018 pourrait partir libre, sans ramener la moindre indemnité à l'OM. Une chose est sûre, la situation contractuelle de l'ailier est un élément supplémentaire qui pousse les clubs italiens à s'intéresser à lui. Il y a quelques semaines, Paolo Maldini, directeur sportif du Milan AC, avait fait l'éloge du joueur. Des propos qui avaient par ailleurs fait grincer des dents chez les dirigeants marseillais.

Selon CalcioMercato, le plan du Milan serait clair. Les Lombards auraient fait de Thauvin leur priorité pour renforcer un secteur offensif déjà bien fourni par Rafael Leão, Brahim Diaz ou encore Saelemaekers. Mais les Italiens ne souhaiteraient pas recruter le Marseillais lors du mercato hivernal. L'idée serait de négocier dès cet hiver avec le joueur, pour finaliser sa venue l'été prochain. Pour ce faire, le clan Maldini offrirait un contrat de 4 ans assorti d'un salaire annuel de 3 millions d'euros. Actuellement en tête de Serie A, le Milan AC disputera certainement la Ligue des Champions la saison prochaine. Un argument de plus dans la balance dans l'optique de convaincre l'international français de rejoindre la Lombardie.