A Nantes, Payet sauve l’OM et Mandanda

Dans : Ligue 1.

26e journée de Ligue 1

Stade de la Beaujoire

Le FC Nantes et l'Olympique de Marseille font match nul 1-1

But pour Nantes : Blas (50e)

But pour l'OM : Payet (69e)

Expulsion : Sakai (OM) à la 90e+4

Au bout de l’ennui, l’Olympique de Marseille repart de Nantes avec le point du match nul (1-1).

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Marseillais ne méritaient pas mieux. Alors que le coach intérimaire Nasser Larguet avait fait confiance aux joueurs vainqueurs face à Nice (3-2) mercredi, son équipe était incapable de contourner le bloc nantais. Bon, il faut reconnaître qu’en face, les Canaris n’étaient pas beaucoup plus inspirés, d’où la première période sans occasion franche. Il aura fallu attendre le retour des vestiaires et la boulette du gardien Mandanda, mal servi par Alvaro, pour voir Blas (1-0, 50e) ouvrir le score, un peu contre le cours du jeu.

De quoi lancer un deuxième acte un peu plus animé. Nantes avait l’opportunité de faire le break par l'intermédiaire de Kolo Muani, une occasion manquée dont Payet (1-1, 69e), discret jusqu’ici, profitait pour égaliser après un bon centre de Nagatomo. Et le milieu ciblé par les supporters passait tout près du doublé sur un lob lointain et astucieux ! Mais le score ne bougera plus, pas même après l’expulsion du latéral droit olympien Sakai (90e+4) pour un pied très haut. Finalement, ce résultat n’arrange aucune des deux équipes, ni dans la course au maintien, ni dans la lutte pour les places européennes.