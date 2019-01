OM : Un obstacle en moins dans le dossier Mario Balotelli à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Désespérément à la recherche d’un attaquant au mercato, Marseille semble prêt à tout miser sur Mario Balotelli. Toujours sous contrat avec l’OGC Nice, l’international italien est proche de résilier son bail avec le club azuréen, ce qui pourrait permettre à Jacques-Henri Eyraud de rafler la mise pour zéro euro. Interrogé par RMC Sport, le président niçois Jean-Pierre Rivère a confirmé que son club ne sera pas un obstacle au départ de Mario Balotelli. Tout en expliquant que si le buteur de 27 ans ne trouvait pas de point de chute, alors il terminerait la saison sur la Côte d’Azur.

« On lui laisse faire le choix qu’il souhaite. Il a certainement engagé des négociations avec certains clubs, notamment un que vous connaissez tous (Ndlr, l’OM). Ces négociations ne nous concernent pas. Je veux dire merci à Mario car c’est quelqu’un que j’apprécie vraiment beaucoup. Il a fait deux ans fantastiques chez nous. Là, ça s’est mal passé lors de ces six derniers mois, c’est dommage. C’est un garçon qui mérite de redécouvrir les terrains. Nous, on ne sera pas un obstacle. On l’a dit et redit. S'il trouve quelque chose, on le libère. S’il ne trouve rien, il restera à Nice » a expliqué le président des Aiglons, qui quittera son poste dans les prochaines semaines. Mais qui doit gérer un très gros dossier en ce mois de janvier, avant de faire ses valises.