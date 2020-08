OM : Un message qui peut coûter cher à Payet ?

Dans : OM, PSG.

Dimitri Payet a provoqué une polémique après son message sur Twitter se moquant du PSG. Et si cela avait des répercussions en équipe de France ?

Petites causes, grands effets. En chambrant ouvertement le Paris Saint-Germain et ses joueurs après la défaite du club de la capitale en finale de la Ligue des champions, Dimitri Payet a contribué au bonheur des supporters de l’Olympique de Marseille, lesquels ont fêté la victoire du Bayern Munich et surtout la défaite du PSG. Mais depuis, le joueur de l’OM a pris un retour de bâton, notamment parce qu’il avait été proche de signer à Paris il y a quelques années, son interview dans L’Equipe où il annonçait son bras de fer avec l’ASSE pour rejoindre le PSG ayant été ressorti ce lundi afin de relativiser son amour pour Marseille. Mais surtout, en chambrant ainsi Paris, il s’est aussi moqué de certains internationaux tricolores, au moment même où le retour de Dimitri Payet chez les Bleus était évoqué il y a quelques mois.

Dans la perspective de jouer avec l’Euro, le joueur marseillais a peut-être marqué un mauvais point, car on sait Didier Deschamps très sensible à la cohésion de son groupe et à l’absence de rivalité interne mal placée. Pour Stéphane Pauwels, ce qu’a fait Dimitri Payet lui est dommageable. « On parle d’une finale de Champions et il a des copains des Bleus qui sont déçus par cette défaite. En tant que capitaine de l'OM cela est un manque de classe ! Les supporters ok logique cela fait partie du foot mais lui je trouve cela gratuit (...) Hier ce n’était pas nécessaire de faire le porte-parole des supporters de l’OM..inutile », a lancé, via Twitter, le consultant belge. On vous laisse imaginer les réponses qu'il a eues suite à ces messages sur ce sujet. Un peu plus tard, Philippe Sanfourche, journaliste de RTL, a reconnu que le message avait bien été vu du côté du PSG et que cela passait mal : « Je ne suis pas certain que @dimpayet17 ait rendu un grand service à son club en vue des prochaines confrontations avec Paris. Plusieurs joueurs dans le vestiaire parisien, et pas des moindres, sont très remontés... »