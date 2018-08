OM : Un Marseillais meilleur joueur de l'Europa League ?

Alors que la nouvelle saison 2018-2019 va débuter ce week-end un peu partout en Europe, l'UEFA a dévoilé le nom des finalistes pour le trophée de meilleur joueur de la dernière Europa League.

Il y a pratiquement trois mois, l'Atlético Madrid remportait l'Europa League 2018 en battant l'Olympique de Marseille au Groupama Stadium de Lyon (3-0). Depuis, l'eau a coulé sous les ponts, et l'équipe de France a remporté la Coupe du Monde, mais l'UEFA vient quand même de révéler sa liste des trois meilleurs joueurs de la dernière C3. Parmi les finalistes pour ce trophée honorifique, on retrouve deux Français qui ont joué la finale.

Antoine Griezmann d'abord, qui y figure logiquement grâce notamment à son doublé contre Marseille. Mais aussi Dimitri Payet, qui a marqué trois buts et délivré sept passes décisives lors du dernier parcours européen de l'OM... avant de se blesser à la cuisse en finale, ce qui lui avait coûté sa place au Mondial. Et le dernier nommé est Diego Godin, le défenseur central de l'Atlético. Si le verdict final est attendu pour le 31 août prochain, en marge du tirage au sort de la phase de groupes de la prochaine édition de l'Europa League, Griezmann fait figure de grand favori.

⭐️ Payet, Godín or Griezmann? ⭐️



Your 2017/18 #UEL Player of the Season is _________ #UEFAawards