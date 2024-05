L’OM éliminé, il fait ses valises immédiatement ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine, et aura même du mal à être européen. Mais cela a une conséquence immédiate qui ne devrait pas faire pleurer dans les chaumières à Marseille.

Après avoir réussi à accrocher le match nul à domicile lors du match aller, l’ille/ espérait bien créer la sensation en allant chercher la victoire et la qualification à Bergame. Mais l’Atalanta s’est imposée presque sans forcer, car même si les Marseillais ont parfois réussi à enchainer quelques bonnes actions, les occasions étaient largement italiennes et Pau Lopez a eu énormément de travail. Résultat, une défaite 3-0 qui prive l’OM du rêve d’une nouvelle finale européenne, et par cette même occasion d’une place possible encore en Ligue des Champions. Ce ne sera pas le cas par le biais de la Ligue Europa, et c’est déjà impossible en Ligue 1. Avec trois matchs encore à disputer, l’OM est à 11 points de Lille, et même un carton plein ne peut pas permettre d’aller accrocher la quatrième place. Résultat, il n’y aura pas de Marseille en C1 la saison prochaine, et la seule conséquence positive a été immédiatement officialisée dans la foulée du match perdu à Bergame.

10 millions d'euros d'économisés + le salaire

⚫️🔵🇦🇷 Joaquin Correa returns to Inter at the end of the season as €10m obligation-to-buy clause was only valid in case OM qualified to Champions League 2024/25.



After tonight’s result, Olympique Marseille are out and Correa will return to Inter. pic.twitter.com/MmcDEqp24U — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2024

En effet, Joaquin Correa, totalement transparent cette saison en Provence alors qu’il devait être l’un des leaders techniques du club phocéen, était arrivé dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Celui-ci était automatiquement levé en cas de qualification de l’OM pour la Ligue des Champions, ce qui ne sera donc pas le cas. Dans le contraire, seul Pablo Longoria pouvait lever cette option d’achat pour 10 millions d’euros, et ce ne sera bien évidemment pas le cas. Résultat, l’Argentin va retourner à l’Inter Milan en ayant clairement le sentiment d’avoir perdu une saison, et ce sentiment doit être réciproque à Marseille. En tout cas, les supporters de l’OM peuvent tout de même se dire que ça fera un gros salaire en moins pour la saison prochaine, et surtout un joueur inutilisé qui repart. Même si, à tout bien réfléchir, ils auraient préféré que leur équipe continue son parcours et aille au bout de la Ligue Europa pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine.