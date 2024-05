OM ‍: Matt Pokora dézingue Jean-Louis Gasset

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Excellent au match aller (1-1), l’OM a sombré jeudi soir sur la pelouse de l’Atalanta Bergame en demi-finale retour de l’Europa League. Les changements apportés par Jean-Louis Gasset entre les deux matchs n’ont pas porté leurs fruits.

Indomptable au Vélodrome, l’Olympique de Marseille ne ressemble pas à grand-chose à l’extérieur. Ce bilan est valable pour l’ensemble de la saison et s’est malheureusement confirmé jeudi soir en Europa League. Impérial au match aller à Marseille, les joueurs de Jean-Louis Gasset se sont écroulés au retour sur la pelouse de l’Atalanta Bergame. Au-delà du score (3-0) clair et sans bavure, le contenu est terrible pour l’OM, qui n’a pas vu le jour une seule minute dans la partie. L’état physique des joueurs marseillais est assez sidérant puisque certains comme Jonathan Clauss semblaient à bout de force après seulement 30 minutes, alors que c’est pourtant l’Atalanta qui jouait en Série A lundi soir pendant que Marseille se reposait. Les choix de Jean-Louis Gasset font également débat. Entre le match aller et le match retour, l’entraîneur de l’OM a pris la décision de changer trois joueurs en intégrant Quentin Merlin, Samuel Gigot et Iliman Ndiaye en lieu et place de Luis Henrique, Amir Murillo et Ismaïla Sarr.

Gasset surpris par la faiblesse de l'OM https://t.co/3yjiR3SUDI — Foot01.com (@Foot01_com) May 10, 2024

Des changements incompréhensibles puisque l’équipe du match aller avait livré une excellente prestation selon le chanteur Matt Pokora, grand supporter de l’OM. « A l’aller avec Henrique et Murillo ça fonctionnait parfaitement bien derrière les attaquants de l’Atalanta ils étaient éteints et il va nous mettre Gigot qui ne sait pas ressortir un ballon proprement (surtout contre une équipe qui presse) et Merlin qui physiquement est à la rue. Mais ce n’est pas possible de grailler autant que l’OM cette saison. Déjà à l’aller tu dois plier cette demi-finale et là encore but ouvert gardien ultra avancé et non il ne veut pas la mettre… derrière sanction 2-0. Bienvenue en coupe d’Europe. Sans regrets ce soir l’Atalanta était bien au-dessus (et physiquement impressionnants pour une équipe qui a joué il y a 3 jours vs une équipe qui a pu tranquillement récupérer 1 semaine…). Si regrets il doit y avoir c’est sur le match aller. Next » a publié le chanteur sur son compte X.

La déception est plus palpable que jamais chez tous les supporters de l’Olympique de Marseille, qui croyaient en leurs chances d’atteindre la finale malgré la supériorité technique de l’Atalanta. De toute évidence, le match aller laissera de gros regrets au vu des occasions vendangées par les attaquants de l’OM.