Gasset surpris par la faiblesse de l'OM

Par Guillaume Conte

L'OM a explosé en vol à Bergame, et se retrouve désormais hors d'Europe aux portes de la finale. Très difficile à digérer pour Jean-Louis Gasset, qui voit encore son équipe disparaitre à l'extérieur.

Comme souvent cette saison en Coupe d’Europe, l’OM a connu toutes les peines du monde loin du Vélodrome. Giflé par Villarreal, Marseille était tout de même passé grâce à sa grosse victoire à l’aller. Battu par Benfica, le club olympien avait su redresser la barre à la maison. Mais après le nul au Vélodrome contre l’Atalanta, il n’y a pas eu de miracle pour l’OM, largement battu en Italie sur le score de 3-0. Un résultat final qui dégoûte clairement Jean-Louis Gasset, pour qui la faiblesse de son équipe loin de ses bases empêche tout espoir d’aller chercher une place en finale. Pour l’un de ses derniers matchs à la tête de la formation provençale, l’entraineur de l’OM ne cachait pas sa déception de voir son équipe changer à ce point de visage dès qu’un match à l’extérieur se joue.

L'OM, une équipe de petits chats

« C’est une grande déception et une incompréhension aussi parce qu’à une semaine d’intervalle, on est capables, comme souvent, de montrer deux visages. Ce soir, on n’avait pas d’agressivité. Ils ont gagné tous les duels et ils nous ont dominés. Ils voulaient cette finale plus que nous. Je pensais quand même que l’on serait à la hauteur de l’événement mais on ne l’a pas été. Au Vélodrome, on est des tigres mais à l’extérieur, on est des chats. Ce n’est pas nouveau. Chez nous, on a passé quatre soirées du feu de Dieu en Ligue Europa. On a fait plaisir à des gens, on a communié avec nos supporters. Maintenant, on a trois matches de championnat qui sont très importants pour que Marseille soit encore européen l’an prochain. Il faut faire l’union sacrée », a demandé Jean-Louis Gasset, qui demande un carton plein sur les trois derniers matchs pour sauver la mise. C’est loin d’être gagné étant donnée les difficultés connues cette saison pour être efficace en Ligue 1.