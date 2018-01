OM : Un joueur de la Juventus cible numéro 1 du mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Le mercato hivernal devrait être calme à l’Olympique de Marseille. Après un marché relativement actif cet été, les dirigeants phocéens devraient se montrer patients et raisonnables en janvier. Au maximum, deux joueurs devraient rejoindre l’effectif de Rudi Garcia : un latéral gauche et un milieu défensif. A ce poste, un renfort est nécessaire afin d’épauler Luiz Gustavo, dont l’absence est souvent fatale à l’OM lorsqu’il est suspendu. Dans cette optique, le profil de Stefano Sturaro plaît à l’état-major olympien selon les informations de la presse italienne.

Agent de joueurs régulièrement associé à l’OM, Yvan Le Mée a confirmé l’intérêt de l’actuel 4e de Ligue 1 pour le milieu défensif de la Juventus Turin. « Si ça bouge, ce sera sûrement des prêts secs ou avec option d'achat, ce qui est plus intelligent. Pour en revenir au milieu de terrain, cela peut être la solution avec un remplaçant dans un gros club qui a envie de se montrer. On pense à Stefano Sturaro de la Juventus. On se dirige plutôt vers ce type d'opération » a lancé au Phocéen celui qui représente notamment les intérêts de Romain Alessandrini, ancien joueur de l’OM. Autant dire que l’arrivée de l’Italien de la Juve ferait sans doute l’unanimité chez les supporters phocéens. Reste à voir si l’opération est possible en janvier…