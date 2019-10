OM : Villas-Boas jugé par Laurent Blanc, ça donne ça !

Dans : OM, Ligue 1.

L’Olympique de Marseille a un petit trou d’air en Ligue 1, mais André Villas-Boas n’est aucunement dans le collimateur des supporters phocéens, le technicien portugais arrivé à la place de Rudi Garcia s’étant mis tout le monde dans la poche grâce à une communication parfaite. Cependant, comme dans de nombreux clubs, AVB ne sera finalement jugé qu’à l’aune du classement de l’OM en fin de saison. Si une fois de plus Marseille rate le podium, alors le bilan d’André Villas-Boas sera mauvais et il n’échappera pas aux critiques. Ce dimanche, dans La Provence, Laurent Blanc évoque le cas du coach portugais de l’OM. Et s’il lui donne une excellente note, il fait remarquer que tout cela ne doit pas masquer le fait que Marseille doit être européen.

Et l’ancien coach du PSG et de Bordeaux, cité ces derniers jours comme proche de l’OL, de dire sa façon de penser. « C’est un garçon qui exerce depuis longtemps, qui a entraîné de nombreux grands clubs dans l’Europe entière. Il a une expérience et une compétence reconnue (…) Il a beaucoup de bouteille, sa communication est rodée et bonne. Mais dans notre métier, ce sont les résultats qui vous condamnent ou qui vous glorifient. Il faut un effectif de qualité et de quantité pour briller. Des idées, c’est bien d’en avoir, après il faut avoir des joueurs pour les appliquer. Malgré tout, l’OM se doit d’être dans les quatre premiers », prévient Laurent Blanc, qui sait qu’il aura les mêmes impératifs s’il signe à Lyon.