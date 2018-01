OM : Un international français pour remplacer Bouna Sarr

Dans : OM, Mercato.

Reconverti latéral droit à l’Olympique de Marseille, Bouna Sarr a définitivement convaincu son coach Rudi Garcia. Mais pas seulement.

En Angleterre, le manager de Leicester City Claude Puel se verrait bien recruter le Franco-Guinéen cet hiver. Pour l’entraîneur marseillais, c’est un non catégorique ! Et le technicien l’a clairement fait savoir en conférence de presse. Mais la direction olympienne partage-t-elle l’avis de Garcia ? Comme nous vous l’indiquions mardi, le club phocéen s’intéresserait au Suisse Stephan Lichtsteiner (34 ans). Et le défenseur de la Juventus Turin n’est pas la seule cible de l’OM.

D’après Le Phocéen, le pensionnaire du Vélodrome serait toujours en contact avec Bacary Sagna (34 ans), le latéral polyvalent et libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Manchester City l’été dernier. Une piste sérieuse selon la source évoquée, qui évoque aussi une approche de l’OGC Nice pour l’international tricolore. Marseille devra donc agir rapidement pour ce défenseur expérimenté.