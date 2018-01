OM : Marseille insiste pour cette recrue, le départ de Sarr se prépare-t-il ?

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Inattendu concurrent à Hiroki Sakai cette saison au poste de latéral droit, Bouna Sarr parvient à saisir sa chance dans un secteur de jeu où il était attendu plus comme dépanneur que comme véritable force. Mais le Guinéen l’a bien compris, il s’agit désormais de son poste définitif, et cette explosion soudaine lui vaut quelques égards. Ainsi, Leicester a attaqué l’OM à son sujet, et pourrait revenir à la charge avec une offre méritant de la considération. Si le club provençal n’est pas vendeur, la question pourrait alors se reposer quand on connaît les moyens financiers des formations de Premier League.

Et cette possible vente pourrait expliquer une autre information, annoncée sur la télé italienne Sport Italia. Le média transalpin explique ainsi que l’OM se fait insistant pour obtenir les services de Stephan Lichsteiner, expérimenté latéral suisse, capable de jouer principalement à droite, mais qui a déjà dépanné à gauche. Un profil qui plait de longue date aux dirigeants olympiens, visiblement désireux de récupérer l’ancien lillois, qui pourrait être libéré de ses derniers mois de contrat à Turin. En attendant, l’affaire est loin d’être faite puisque la Juventus souhaiterait d’abord boucler l’arrivée de son successeur annoncé, à savoir Matteo Darmian, à l’abandon à Manchester United. Des transactions qui pourraient donc prendre du temps, mais il suffirait d’une première étincelle pour que tout s’enchaine, notamment du côté de la Juventus.