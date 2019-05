OM : Balotelli, insultes puis excuses, une dernière polémique avant de partir

Dans : OM, Ligue 1.

Forcément en fin de contrat en ce mois de juin qui approche, Mario Balotelli n’avait signé que pour six mois à l’Olympique de Marseille.

S’il a su se montrer efficace, il n’a pas forcément pesé dans le jeu et a clairement semblé à bout de souffle en fin d’exercice. La preuve avec son pétage de plomb lors du dernier match face à Montpellier, avec un gros tacle par derrière qui lui a valu un rouge logique. Pour autant, la décision de la commission de discipline de lui infliger quatre matchs de suspension a beaucoup surpris à Marseille. Mais RMC a expliqué ce chiffre à première vue exagéré.

Dans un premier temps, l’Italien était encore une fois en sursis après une accumulation de cartons jaunes. En plus de cela, la faute grossière commise a été suivie d’insultes à deux reprises contre l’arbitre M. Gautier, ce qui a été ajouté au rapport de de ce dernier. Rudi Garcia et l’attaquant italien ont bien essayé de plaider sa cause après la fin du match, l'attaquant de l'OM s’excusant platement auprès de l’arbitre, mais cela n’a pas suffi pour lui éviter une lourde suspension qui peut le poursuivre même s’il change de championnat cet été, le règlement international le permettant si la Ligue fait suivre son dossier. Un comportement évitable pour un dernier match de la saison, même si cela a peu de chances de gâcher les vacances que Super Mario va prendre, dans l’attente de trouver son futur club. Ce qui peut prendre du temps…