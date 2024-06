OM ‍: Un grand danger arrive, Riolo tire le signal d'alarme

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM devrait annoncer l'arrivée de Roberto De Zerbi dans les prochains jours. De quoi rendre impatients les fans et observateurs du club phocéen.

Roberto De Zerbi ne manquera pas de travail dans les prochaines semaines. L'entraîneur italien, qui va rejoindre l'OM, se devra de redorer le blason du club et de tout faire pour jouer le haut du tableau. L'ancien de Sassuolo veut des garanties au niveau des recrues mais également l'arrivée de proches à lui dans le staff et organigramme marseillais. Des requêtes que la direction phocéenne semble lui avoir accordées. Si Daniel Riolo est très impatient de voir à l'oeuvre Roberto De Zerbi avec l'OM, il est en revanche assez dubitatif sur la stratégie marseillaise avec l'Italien.

De Zerbi et ses pleins pouvoirs, ça commence déjà à inquiéter

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet tenu à prévenir le club concernant De Zerbi, lui qui ne pense pas que la meilleure des solutions soit d'accéder à tous ses désirs : « Je suis très content. C'est fantastique d'avoir cet entraîneur en Ligue 1 mais l'OM a l'air tellement content de ce transfert qu'ils sont en train de tout lui donner et c'est un risque. Ils vont prendre aussi un directeur sportif qui est son copain... le staff aussi. Avec un seul match par semaine, ils n'auront au moins pas l'excuse d'être fatigués ». Roberto De Zerbi aura les clés du camion et les moyens de réussir à Marseille. Si tout se passe bien, aucun problème ne devrait avoir lieu. Dans le cas contraire, l'OM pourrait se retrouver bloqué. Il s'agira avant tout de bien faire travailler tous les nouveaux arrivants avec les anciens. De Zerbi, Giovanni Rossi, Medhi Benatia, Pablo Longoria, ils auront tous du poids dans le nouveau projet phocéen et il faudra trouver une place pour tout le monde.