OM : Un espoir de Zidane ciblé, la piste sexy du mercato

Ce n’est plus un secret pour personne, l’Olympique de Marseille cherche un attaquant axial afin de conclure en beauté son mercato estival.

Le club olympien n’a pas dépensé le moindre centime pour le moment en s’attachant les services de Yuto Nagatomo, de Pape Gueye (libres) et de Leonardo Balerdi (prêt). Pour le poste d’avant-centre, Pablo Longoria a d’ores et déjà prévenu que l’Olympique de Marseille allait investir du cash sur le marché des transferts. Ce lundi, le nom d’El Bilal Touré, très prometteur avant-centre du Stade de Reims, a été évoqué. Mais avec un dirigeant espagnol aux manettes, il est évident que l’OM a également des yeux en Liga. Et selon les informations obtenues par El Desmarque, un joueur du Real Madrid figure dans les petits papiers de Pablo Longoria.

Il s’agit du très prometteur Borja Mayoral, qui appartient au Real Madrid et qui sort d’une saison en prêt sans option d’achat du côté de Levante, où il a inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives toutes compétitions confondues. Au-delà des statistiques intéressantes de la saison dernière, le profil de Borja Mayoral est intéressant à plusieurs titres pour l’Olympique de Marseille. Tout d’abord, il s’agit d’un avant-centre encore assez jeune (23 ans) et dont la marge de progression est importante. Surtout, son expérience en Liga, où il a disputé 83 matchs, est significative. De plus, le Real Madrid ne devrait pas se montrer trop gourmand pour son transfert, estimé à environ 10 ME. Reste maintenant à voir si l’Espagnol peut faire la maille et réellement concurrencer Dario Benedetto, ou si l’Olympique de Marseille doit viser un cran au-dessus une saison de Ligue des Champions. Les interrogations sont nombreuses, mais la piste a le mérite d’être creusée en Provence, où toutes les options sont étudiées afin de ne pas se tromper dans le recrutement tant attendu d’un attaquant axial.