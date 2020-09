OM : Une incroyable piste en L1 activée en attaque !

Dans : OM.

Après avoir bouclé les venues de Leonardo Balerdi, Pape Gueye et Yuto Nagatomo, l’Olympique de Marseille souhaite conclure son mercato avec la signature d’un attaquant.

Le profil du buteur souhaité par André Villas-Boas et Pablo Longoria est très clair. Il s’agit d’un attaquant assez jeune, potentiellement revendable dans deux ans mais capable de concurrencer Dario Benedetto dès cette saison. En Ligue 1, des joueurs comme Mbaye Niang ou encore Boulaye Dia ont le profil. Mais selon les informations obtenues par Foot Mercato, c’est un autre attaquant du Stade de Reims qui figure dans la short-list de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, le média spécialisé affirme en ce début de semaine que Pablo Longoria a un faible pour El Bilal Touré, bluffant depuis ses débuts avec les professionnels du Stade de Reims il y a moins d’un an.

Directement impliqué dans près de 50 % des buts de l’équipe champenoise depuis ses débuts avec les pros (4 buts et 1 passes décisives sur 11 buts), El Bilal Touré s’est déjà fait un nom auprès des scouts des plus grands clubs européens. Du haut de ses 18 ans, il impressionne par sa maturité, sa faculté à résister à la pression et son aisance technique déroutante. Pour la direction de l’Olympique de Marseille, miser sur un joueur aussi peu expérimenté afin de concurrencer Dario Benedetto serait un pari très audacieux et risqué. Mais le jeu en vaut peut être la chandelle puisque l’attaquant du Stade de Reims n’est pas encore très cher, et pourrait bien valoir un véritable pactole s’il venait à exploser totalement sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Reste à voir ce que l’entraîneur André Villas-Boas pensera de tout cela, lui qui piste notamment Eduardo Macias selon les récentes informations de L’Equipe. Quoi qu’il en soit, l’OM ne devrait pas dépenser plus de 10 ME sur le recrutement d’un attaquant cet été. Sauf coup de cœur…