OM : Un effort à 3 ME, et Benedetto signe à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Balayé par les Glasgow Rangers dimanche après-midi (4-0), l’Olympique de Marseille version André Villas-Boas a évolué, pour la troisième fois en trois matchs, dans un système en 4-3-3. Assurément, Valère Germain éprouve de grosses difficultés à exister avec cette animation offensive et il devient urgent pour l’Olympique de Marseille de recruter un buteur. Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud l’ont bien compris puisque les dirigeants olympiens ont accéléré dans le dossier Dario Benedetto. Dimanche, La Provence révélait un possible accord entre Marseille et Boca Juniors à hauteur de 15 ME cette semaine.

L'OM propose 13 ME, Boca Juniors réclame 16 ME

RMC confirme la tendance, et affirme que l’Olympique de Marseille a transmis une première proposition de 13 ME pour s’offrir le charismatique buteur argentin. « Le club argentin demande au moins 16 millions d’euros pour boucler l’opération » indique la radio, qui précise que la volonté du joueur est de signer à Marseille. « L’attaquant argentin a échangé ces derniers jours avec l’entraîneur portugais André Villas Boas. Le joueur se verrait bien découvrir l’Europe à l'Olympique de Marseille. Dans le cas où les discussions avec Boca s’éterniseraient en raison de demandes élevées, l’OM pourrait alors avancer sur d’autres profils ». Reste désormais à voir comment la situation évoluera alors que Dario Benedetto est, depuis le premier jour, la priorité d’André Villas-Boas en attaque.