OM ‍: Un départ surprise, le mercato devient fou

L’OM est sur le point de recruter Lucien Agoumé, en manque de temps de jeu à l’Inter Milan. Une signature qui cache une surprise selon RMC, qui affirme qu’un milieu de terrain olympien est sur le départ.

Le mercato de l’Olympique de Marseille est sur le point de s’emballer. Après avoir enregistré le retour de prêt de Luis Henrique, le club phocéen est en discussions avancées avec l’Inter Milan pour obtenir le renfort de Lucien Agoumé. Prêté à Brest et à Troyes ces deux dernières saisons, le milieu de terrain français de 21 ans ne joue pas depuis le début de la saison à l’Inter Milan. Une opportunité sur laquelle souhaite sauter l’OM, en concurrence avec le FC Séville.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille have sent formal loan proposal to Inter to sign Lucien Agoumé.



Loan deal also includes buy option clause.



Talks ongoing on both player and club side as per L’Équipe and @FabriceHawkins.



🔴⚪️ Sevilla loan proposal remains valid on the table. pic.twitter.com/q5fLDpIxsy