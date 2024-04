OM ‍: Un défenseur va signer, ce sera le coup de l'été

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera une équipe très attendue l'été prochain lors du marché des transferts. Il faut dire que les chantiers sont nombreux pour la direction phocéenne.

A Marseille, tous les regards sont déjà tournés vers le quart de finale retour de Ligue Europa face au Benfica ce jeudi soir au Stade Vélodrome. La saison de l'OM est globalement moyenne mais pourrait être sauvée en cas de parcours prolongé en C3. Ensuite, et en fonction des résultats du club phocéen en cette fin de saison, la direction marseillaise pourra se concentrer sur le marché des transferts estival. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le travail ne manquera pas, entre les fins de contrat, les joueurs sur le départ, ceux à faire partir et ceux à recruter. Il se disait ces dernières heures que l'OM était intéressé par Guillaume Restes pour remplacer un Pau Lopez décevant. Mais selon Mohamed Toubache-Ter, il n'en sera rien.

L'OM, un très gros coup en préparation ?

Ces dernières heures via son compte X, le spécialiste du marché des transferts a en effet indiqué que le jeune portier tricolore n'était pas du tout dans les plans de l'Olympique de Marseille. En revanche, il a annoncé que l'une des priorités de l'OM au mercato serait de recruter un top défenseur central. De quoi laisser place à pas mal de spéculations parmi les fans phocéens. Le nom de William Saliba est beaucoup ressorti même si ce dernier devrait bien rester à Arsenal, club dans lequel il est titulaire.

Encore un peu de patience pour les fans marseillais avant d'en savoir plus sur le sujet, mais Pablo Longoria a visiblement envie de réaliser un gros coup en défense pour relancer son équipe cet été. Pour le moment, une fin de saison est à sauver et tout porte à croire que pas mal de joueurs vont jouer gros d'ici le prochain mercato. C'est aussi le cas de Pablo Longoria, de plus en plus remis en question par les fans et observateurs de l'Olympique de Marseille.