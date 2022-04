OM : Mandanda sera titulaire contre le PSG

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Titulaire dimanche dernier contre Montpellier, et jeudi face au PAOK, Steve Mandanda a été préféré à Pau Lopez pour le match face au PSG.

Entre Pau Lopez et Steve Mandanda, Jorge Sampaoli a tranché et visiblement l'entraîneur argentin de l'Olympique de Marseille a choisi de renouveler sa confiance dans le gardien de but français, lequel reste sur une prestation énorme en Grèce dans la cadre de la Conférence League. Selon Téléfoot, Steve Mandanda sera bien le numéro de l'OM ce dimanche soir contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes.